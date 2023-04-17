İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda 5,5 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda 5,5 kilogram uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 5,5 kilogram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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