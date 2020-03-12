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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 8 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonla yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti kapsamında işlem yapılan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.


Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli K.S., S.T., S.Ç., H.S., H.A., F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.T., B.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan tutuklanan 6 şüpheli cezaevine teslim edildi.

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