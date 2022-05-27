Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 25 Mayıs 2022 tarihinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda E.S. adlı şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 10,10 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan E.S., cezaevine gönderildi.