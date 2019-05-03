Uyuşturucu satıcıları adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesi amacıyla bir operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 196,4 gram skunk maddesi, 150 adet extacy hap ve 8,55 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 1 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıs bugün adliyeye sevk edildi.