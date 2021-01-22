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Uyuşturucu satıcıları gözaltında

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Tunalı mahallesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 23,86 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddeyle (53 adet satışa hazır vaziyette) yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler A.G. ve S.T., haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

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