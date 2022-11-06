Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetleri çerçevesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ş., A.A.M., A.B. ve H.K. çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli S.A. ise adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; 99.33 gram metamfetamin, 2.51 gram esrar, 46 adet sentetik hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.