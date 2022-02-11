İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonu sonucu yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonu sonucu yakalanan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi. Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan çalışmada 1 şahsın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1,16 gram bonzai ve 0,95 gram metamfetamin ele geçirildi.


‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu kapsamında gözaltına alınan İ.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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