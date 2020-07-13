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Uyuşturucu satıcısı adliyede

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından getiriler uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada; 106,85 gram gelen metamfetamin maddesi, 50,61 gram gelen esrar maddesi, 3 adet hassas terazi, 200 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı düşünülen kilitli poşet ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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