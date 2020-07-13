Uyuşturucu satıcısı adliyede

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il dışından getiriler uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada; 106,85 gram gelen metamfetamin maddesi, 50,61 gram gelen esrar maddesi, 3 adet hassas terazi, 200 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı düşünülen kilitli poşet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.