İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 68.31 gram metamfetamin ele geçirilirken, A.Ç. isimli bir şüpheli de yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.