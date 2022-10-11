Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kente uyuşturucu madde girişini önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 68.31 gram metamfetamin ele geçirilirken, A.Ç. isimli bir şüpheli de yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatılan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.