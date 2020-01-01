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Uyuşturucu satıcısı yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında, kente satış için getirilen uyuşturucu maddeler piyasaya sürülmeden ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda durdurulan bir araçtaki 1 şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 19,33 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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