İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Eskibağlar mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında tespiti yapılan bir adreste yapılan aramalarda; aramanın yapıldığı evin penceresinden maskeyle sarılarak aşağıya doğru atılan 59,27 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından ele geçtiği değerlendirilen 600 TL para ele geçirildi.


‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınan T.Y., Ç.K. ve H.İ.S. isimli şahıslar 24 Ocak 2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.