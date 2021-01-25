Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Eskibağlar mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında tespiti yapılan bir adreste yapılan aramalarda; aramanın yapıldığı evin penceresinden maskeyle sarılarak aşağıya doğru atılan 59,27 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından ele geçtiği değerlendirilen 600 TL para ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatılarak gözaltına alınan T.Y., Ç.K. ve H.İ.S. isimli şahıslar 24 Ocak 2021 günü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.