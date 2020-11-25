İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Eskişehir’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucunun piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 3,44 gram esrar ele geçirildi. 1 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan diğer şahıs hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıslardan biri sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.