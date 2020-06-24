İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli

Bursa’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkıyatı yapan şüpheliler polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'dan Eskişehir'e uyuşturucu sevkıyatı yapan şüpheliler polis ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Ekipler, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı yaklaşık 1 kilogram bonzai maddesini de ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Bursa'dan Eskişehir istikametine gelirken, trafik kontrol noktasında şüphelenilen bir araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri de, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Bir süre devam eden kovalamacada, Batıkent istikametinde 1'i kadın toplam 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ayrıca kovalamaca esnasında, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı tespit edilen 958 gram bonzai de polis tarafından ele geçirildi.


Yakalanan 3 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.


Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.