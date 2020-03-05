İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak yapılan polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesi düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yaptıkları aramalarda; 11,43 gram gelen skunk esrar, 0,88 gram gelen ketamin, 0,51 gram gelen esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.


Ekipler, yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 2 şüpheli hakkında ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlattı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.