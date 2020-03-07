Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar neticesi düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda, 7,33 gram gelen skunk esrar ve 2 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Polis ekipleri yakalanan 6 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan işlem yaparken, 3 şüpheli şahısa hakkında ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yaptı.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.