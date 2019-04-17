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Uyuşturucu şüphelisi 1 şahıs yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen planlı operasyonda, satıcı konumunda bulunan 1 kişi yakalandı. Bu doğrultuda öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla düzenlenen operasyonda kapsamında; 3,55 gram Sıvılaştırılmış Eroin, 2,13 gram Eroin,2 adet Sentetik Ecza Hap, 3 adet şırınga ve 3 adet Kaşık (Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımında kullanıldığı değerlendirilen), 2863 sayılı kanun kapsamına girdiği değerlendirilen obje, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet kuru sıkı fişek, 1 adet kırma tabir edilen av tüfeği ve bu tüfeğe ait 35 adet fişek ele geçirildi.


Öte yandan operasyon tarihinden önce yürütülen soruşturma kapsamında 4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Diğer yandan ise operasyon tarihinde yakalanan şüpheli 1 şahıs gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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