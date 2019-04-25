Uyuşturucu şüphelisi 2 kadın adliye sevk edildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucuyla mücadele' kapsamındaki çalışmalarda 5 kişi yakalanırken, aralarında uyuşturucu satıcısı konumunda bulunan 2 şüpheli kadın adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, satıcı konumundaki 2 kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 55,99 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve toplam 19 bin 610 TL para ele geçirilerek soruşturma kapsamında el konuldu.

Ayrıca polis ekiplerince, içici konumundaki 3 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçu kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş cezaları olan 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.