Uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de, polis ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 uyuşturucu şüphelisinden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'dan Eskişehir istikametine gelirken, trafik kontrol noktasında şüphelenilen bir araç polis ekiplerince durdurulmak istenmiş, ekiplerin 'dur' ikazına uymayan 1'i kadın toplam 3 şüpheli, araçlarıyla kaçmış, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu Batıkent Mahallesi istikametinde kıskıvrak yakalanmıştı. Ayrıca kovalamaca esnasında, şüphelilerin araçtan yol kenarına attığı tespit edilen 958 gram bonzai de polis tarafından ele geçirilmişti.

'İki şüpheli tutuklandı'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada yapılan işlemleri akabinde şüpheli şahıslar sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından İ.A. isimli şüpheli serbest bırakılırken, şüpheli M.T. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.