Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 8 şüpheli yakalandı.

Şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramada; 87,64 gram esrar, 11,81 gram metamfetamin, 0,44 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 3 şüpheli şahsa ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Öte yandan, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltında bulunan 3 şüpheliden 1'i, emniyette alınan ifadesi ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.