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Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, bir ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akköprü Mahallesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerince otomobilde yapılan aramada, 6 paket metanfetamin ile madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Ö.U. ve E.G. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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