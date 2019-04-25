Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akköprü Mahallesinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerince otomobilde yapılan aramada, 6 paket metanfetamin ile madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Ö.U. ve E.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.