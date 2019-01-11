Uyuşturucu şüphelisi 9 şahıs adliyede

Eskişehir'de dün gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 1'i kadın toplam 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Özel Harekat unsurlarının da katılımı ile toplam 170 polisin görev aldığı eş zamanlı operasyonda, 17 satıcı ile 32 içici konumundaki şahıs yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 43,5 gram extacy uyuşturucu hap, 41,35 gram toz esrar, 24,13 gram skunk, 16,71 gram kubar esrar, 14,11 gram toz extacy, 1,84 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 8 kartuş, 5 adet 7,62 mm çapında G-3 piyade tüfeği mermisi ve 1 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi ele geçirildi.

'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın toplam 9 kişi emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.