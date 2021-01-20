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Uyuşturucu şüphelisi evde yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonda bir evde yakalarken, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve tüfek de ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 1 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yenibağlar mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, S.A.A. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada, maske kutusunda peçeteye sarılı vaziyette satışa hazır vaziyette 16 çıkı hâlinde 11,31 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 0,15 gram bonzai maddesi, şeker kutusu içerisinde gizlenmiş şekilde araç anahtarı görünümlü 1 adet hassas terazinin yanı sıra 1 adet tabanca ve 3 adet mermi, 1 adet tüfek de ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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