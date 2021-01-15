İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gece Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir sokakta iki şahıs uyuşturucu alışverişi için buluştukları sırada yakalandı. Kullanıcı şahsın avuç içinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu satışı yapan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 4,12 gram metamfetamin, 0,15 gram bonzai ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.