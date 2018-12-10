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Uyuşturucu taciri 5 kişi adliyede

Eskişehir’de düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen ve drone ile de havadan takip edilen operasyonda 16 satıcı ile 28 içici olduğu öne sürülen 44 şahıs yakalandı. Toplamda 160 polisin görev aldığı operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüphelilerin ev ve arabalarında narkotik köpeği ile yapılan aramalarda ise 30.98 gram bonzai, 4.57 gram skunk maddesi, 9 adet ecstasy hap, 22 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah ve 1 adet de kılıç ele geçirildi.


Şüphelilerin 28'i hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı.


Gözaltına alınan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şahsa da ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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