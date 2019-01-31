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Uyuşturucu taciri adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sokak' satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 1,49 gram afyon sakızı, 0,71 gram metamfetamin, 0,11 gram eroin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan, 1 şüpheli şahıs ise, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan H.Ö. isimli şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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