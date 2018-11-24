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Uyuşturucu taciri şüphelileri adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalanan 6 şüpheliden 2’si adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalanan 6 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadelede sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 8,96 gram skubk uyuşturucu maddesi, 1 adet esrar kıyma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmaktan, 2 şüpheliye de Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından işlem yapıldı.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticaretinden işlem yapılan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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