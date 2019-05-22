Uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 28,32 gram skunk maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 1 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Ayrıca 10 Mayıs'ta 325 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmesi ile alakalı olduğu öne sürülen 1 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.