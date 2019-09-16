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Uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada 14,93 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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