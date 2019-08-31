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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli adliyede

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hava Alanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla hava alanında yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde ve valizinde yapılan aramada; 2,88 gram kokain maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılan 1 şüpheli şahıs ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

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