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Uyuşturucu zanlıları adliyede

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir genelinde sokak satıcılarına yönelik Özel Harekat Şubesi polisinin katılımıyla başlatılan planlı operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; 16 adet ecstasy uyuşturucu hap, 8 adet gerica sentetik hap, 4 adet lyrica sentetik ecza hap, 1 adet regapen sentetik ecza hap, 12,14 gram kannabinoid bonzai, 2.18 gram skunk maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 8 adet dolu kurısıkı fişeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şahıs, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

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