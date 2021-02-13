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Uyuşturucuları çöp poşetine saklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiden 1’i uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanırken, şahsın uyuşturucu maddeleri çöp poşetine saklaması dikkat çekti.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 3 kişiden 1'i uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanırken, şahsın uyuşturucu maddeleri çöp poşetine saklaması dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (NARKOTİM) tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslardan Ş.T.'nin satıcı olduğu ve uyuşturucu maddeleri, ele geçirilmesini engellemek ve dikkat çekmemek için çöp poşetlerinin içerisinde gizlediği belirlendi. Yapılan aramalarda 136,41 gram bonzai ve 12 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


Öte yandan, yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2'si hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen Ş.T. ise ‘uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Ş.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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