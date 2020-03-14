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Uyuşturucuyu araziye atan 5 şüpheli jandarmaya yakalandı

Eskişehir’de, bir otomobil içindeki 1’i kadın 5 şüpheli, jandarma trafik kontrol noktasını fark etmeleri üzerine ellerindeki uyuşturucu maddeleri araziye atarken yakalandı.

Eskişehir'de, bir otomobil içindeki 1'i kadın 5 şüpheli, jandarma trafik kontrol noktasını fark etmeleri üzerine ellerindeki uyuşturucu maddeleri araziye atarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında Seyitgazi-Eskişehir karayolunda seyir halinde bulunan bir otomobil, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarısungur Sabit Yol Kontrol Noktasına 300 metre mesafede kala durdu. Jandarma ekiplerinin, Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında şüpheli aracı fark edip yaklaşması üzerine, araçtan inen bir kadının araziye doğru yürüdüğünü ve elinde bulunan malzemeleri attığını fark etti. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde, 2 adet jelatine sarılmış uyuşturucu madde tespit edildi.


Ayrıca jandarma ekipleri, araç ve araçta bulunan şüpheli C.D., G.K., H.G., O.Ö. ve Z.Y. isimli şahıslara yaptığı aramalarda ise, toplam 6 parça halinde; 2 gram metamfetamin, 0.3 gram eroin, 2 gram tütünle karışık esrar, 6'sı bütün halde toplam 12 parça amfetamin türevi hap ele geçirildi.


Öte yandan yakalanan şüpheli şahıslardan G.K., H.G., O.Ö. ve Z.Y. hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan işlem yapılırken, şüpheli C.D. isimli kadına ise, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı.

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