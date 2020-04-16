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Uzakları yakın eden dersler

Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip 12’ci sınıf öğrencileri derslerini canlı ortamda yapmaya başladılar.

Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi İmam Hatip 12'ci sınıf öğrencileri derslerini canlı ortamda yapmaya başladılar.


EBA canlı sınıf uygulamasıyla, bilgisayar tablet ve mobil telefon uygulama ile birbirine bağlanan öğretmen ve öğrenciler, sınıf ortamında arkadaşları ile beraber derslerini yapıyorlar. Canlı Tarih dersine katılan Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi MüdürYardımcısı Hüseyin Demir; ''Korona virüsü tedbirleri kapsamında öğrencilerimizden ayrılmak zorunda kaldık. Öğrencilerimizi bu sene mezun edip üniversiteye hazırlıyorduk. İrtibatımız tatil döneminden EBA derslerin başlangıcına kadar kesilmedi. Bu sistem sayesinde öğrencilerimizle beraber birebir derslerimizi yapıyoruz.Öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını sağlayacağız. İnşallah en kısa zamanda tekrardan okulumuza öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize kavuşmuş olacağız'' diye belirtti.

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