Uzaktan eğitime ücretsiz destek

Espark Alışveriş Merkezi, uzaktan eğitime ulaşmakta sorun yaşayan öğrencileri yalnız bırakmıyor. Alışveriş merkezi içinde bulunan Uzaktan Eğitim Noktası'na velisiyle gelen öğrenciler, EBA TV üzerindeki derslerini rahatça takip edebiliyor. Hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek Uzaktan Eğitim Noktası'nda, ilk ve orta öğretim öğrencileri bilgisayar ve internetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bu sayede öğrenci hem EBA TV'deki kayıtlı ders videoları izleyebiliyor hem de canlı derslere katılabiliyor.

Espark'ın tüm alanlarında olduğu gibi Uzaktan Eğitim Noktası'nda da sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat ediliyor. Uzaktan Eğitim Noktası'ndaki tüm bilgisayar kullanımın ardından temas edilen tüm yüzeylerle birlikte dezenfekte ediliyor.