Uzaktan eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler

Öğretim üyesi ve Eskişehir Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESUZEM) Müdürü Zeynep Avcı, uzaktan eğitimin ne olduğu ve bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Uzaktan eğitim süreci

Pandemi sürecinin eğitimin uzaktan yapılmasını zorunlu hale getirdiğini belirten Dr. Öğretim üyesi Zeynep Avcı, “Yüzyüze eğitime alternatif olarak gösterilen ve aynı zamanda kritiklere hedef olan ‘uzaktan eğitim' kavramı, günümüzde yaşadığımız pandemi gibi olağan dışı durumlarda farklı öğrenme alternatifleri sunan, çeşitli şekillerde uygulamaları olan bir öğretim yöntemidir. Uzaktan eğitim uygulamaları, kişiselleştirilmiş öğrenmeye imkân tanıma, düşük maliyetle öğretimi sürdürme seçeneği sunma, üniversite alternatiflerini artırma, aynı zamanda hem çalışıp hem okuma fırsatı verme, zaman ve mekân esnekliği sağlama gibi avantajları ile varlığını sürdürmektedir. Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz süreçte öğrencilerimiz için zorunlu bir uzaktan öğrenme durumu söz konusudur.” dedi.

Uzaktan eğitim sürecinde nelere dikkat edilmeli?

Dr. öğretim üyesi Avcı uzaktan eğitim olumsuz yönlerini dile getirerek sürecin başarılı yönetilmesine ilişkin şu uyarı ve tavsiyelerde bulundu:

“Uzaktan eğitimde en çok karşılaşılan zorluklardan biri kendini soyutlanmış hissetme, sınıf arkadaşları ve öğretim elemanı ile yeterince bağ kuramamaktır. Bu bağlamda kendi kendini motive etme, süreklilik, öz disiplin gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Bunları sağlayarak, daha etkili bir eğitim-öğretim süreci geçirmek adına öğrencilerimiz öğretim elemanları ile dönem başından itibaren iletişimde olmalıdır. Eşzamanlı seanslara (canlı derslere) katılmalıdır. Dersle ilgili ve içerikle ilgili sorularını sormaktan çekinmemelidir. Ders içeriği ile ilgili farklı kaynaklardan araştırmalar yapmalıdır. Tüm dersler için beklentileri gözden geçirmelidir. Uygun ortam ve çalışma planı hazırlamalıdır. Sınıf arkadaşları ile iletişim kurma yollarını öğrenmelidir. Ders çalışmayı ertelememelidir. Kendine en uygun çalışma zamanlarını ve çalışma alışkanlıklarını belirlemelidir. Tüm ders aktivitelerine katılmalıdır. Güncel teknolojilerden faydalanmalıdır. İnternetten araştırma yaparak kendini geliştirmelidir. Pozitif düşünmelidir. Lisans sürecindeki uzaktan eğitim deneyiminin eğitim hayatlarına devam etme veya çalışma hayatına atılmada kendilerine önemli deneyimler kazandırmış olacağını fark etmelidirler. Gerektiğinde hangi birimlerden, nasıl destek alabileceklerini bilmelidir.”