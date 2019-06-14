Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular başladı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurular, 10 Haziran Pazartesi günü başladı. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Kurumsal İletişim, Bankacılık ve Finans, İşletme Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, Görsel İletişim Tasarımı, Ölçme ve Veri Analitiği, Uzaktan Öğretim Online, Lojistik Yönetimi ve Pazarlama Yönetimi programları ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Karakter ve Değer Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Eğitim Yönetimi ve Matematik Eğitimi programlarına başvuru yapabilmek için lisans mezuniyetine sahip olmak gerekiyor.

Açıköğretim lisans mezunları da başvurabiliyor

Açıköğretim lisans programları mezunları da uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru yapabiliyor. Başvuru şartları arasında lisans diploması genel not ortalamasının dörtlük sistemde 2.00 veya üzeri, yüzlük sistemde ise 50 veya üzeri olması zorunluluğu yer alıyor. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil veya ALES puanı şartı aranmıyor. Kayıt, ders ve sınavların uzaktan eğitim-öğretim yoluyla yürütüleceği programlar için başvurular, 10 Temmuz 2019 Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları başvuruları hakkında detaylı bilgilere https://tezsizyl.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir, https://basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden programlara başvuru yapılabilir.