Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Eskişehir (İHA) – Eskişehir'de yaya devriyesi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler mahallesinde gece saatlerinde Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, devriyeleri sırasında bir şahsın durumundan şüphelendi. Şahısın üst aramasında 56,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.