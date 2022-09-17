Üzerindeki “Allah rızası için kirletmeyin” yazısına aldırmadan çöplüğe çevirdiler

Eskişehir'in önemli turizm simgelerinden olan Porsuk Çayı kenarında yer alan ve üzerinde “Allah rızası için Porsuk Çayı'nı kirletmeyin” yazan heykel, sorumsuz vatandaşlar tarafından çöp kovası olarak kullanılıyor.

Porsuk Çayı kenarında yer alan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun şekilde fotoğraf çektirdiği heykel, bilinçsiz vatandaşların azizliğine uğramaya başladı. Heykeldeki balık kovası, üzerinde yer alan “Allah rızası için Porsuk Çayı'nı kirletmeyin” yazısına rağmen adeta çöp kovasına döndü. Şehrin görselliğine ve turizmine de büyük zarar veren çevre kirliliği olayının sürekli tekrarlandığını dile getiren vatandaşlar, heykele çöp atan insanların belirlenerek, gerekli cezaları alması gerektiğini söylediler.