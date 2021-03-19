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Üzerinden silah ve uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de yaya devriyelerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir'de yaya devriyelerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde bir kişi durumundan şüphelenilmesi üzerine yaya devriyeler tarafından durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması için Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü.

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