Uzlaştırmacıya hakaret ve cinsel saldırı iddiası

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaparak meslektaşları Ebru Kahraman'a karşı görevi sırasında sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve cinsel saldırıyı kınadı.

Uzlaştırma dosyasında şüpheli olarak görülen S.T.'nin, Eskişehir Uzlaştırmalar Derneği'nde görevli Ebru Karaman'a görevi sırasında sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiası ile 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen duruşma sonrasında Adliye Sarayı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, Başkan Yardımcıları Hüseyin Turhan ve Seven Özkılıç ile saldırıya maruz kalan uzlaştırmacı Ebru Kahraman katıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Seven Özkılıç, yaptığı açıklamada, “Kadın meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, dernek olarak davanın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Bugün burada görülen davada uzlaştırmacı arkadaşımıza yapılan cinsel istismar ve hakaret yargıya yapılmıştır. Unutulmamalıdır ki tamamen tarafsız bağımsız olarak görev yapan uzlaştırmacılar toplumsal barışın ve huzurun sağlanmasına hizmet ederken böyle saldırılarla karşılaşmaktadırlar. Kamu görevini ifa etmeye çalışan, kendisinin menfaatine olan hususta bir bayan mensubumuza, meslektaşımıza karşı yapılan bu tavır ‘'cinsel saldırı ve hakaret'' suçlarını oluşturmakta olup, bu hadise meslektaşımızın şahsında tüm uzlaştırmacılara, tüm kadınlara yapılmış bir somut olaydır. Yurt genelinde yüzde 85'ler gibi başarı sağlayan bir kurumun parçaları olarak bu vahim olaydan son derece üzüntü duyduk. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyor dernek olarak davanın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Hadisenin yargıya intikal etmiş olmasından ve yüce yargımızın vereceği kararın adaletine güvencimiz dün olduğu gibi bugünde tamdır." diye belirtti.