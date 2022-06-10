Uzman Dr. Ayyıldız, Eskişehir OSB'de kadınları kanser konusunda bilgilendirdi

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzman Dr. Didem Dilek Ayyıldız, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, EOSB Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaki kadın personeller, kadın öğretmenler ve veliler ile kız öğrencilerine “Kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları” konulu seminer verdi.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerin açılışına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları, EOSB ve bağlı kuruluşlarındaki kadın personeller, kadın öğretmenler, veliler ile kız öğrenciler katıldı.

“Sağlıklı nesillerimiz ancak sağlıklı ve bilinçli kadınlarımız sayesinde olacaktır”

Seminerin açılışında konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Toplumuzun temel taşı olan ailemizin sağlıklı şekilde yönetilmesi ve yaşatılması öncelikli olarak kadın sağlığından başlıyor” diyerek, “Kadınlarımız, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Sağlıklı nesillerimiz ancak sağlıklı ve bilinçli kadınlarımız sayesinde olacaktır. Kadınlarımız sağlığı bizim için çok değerli. İyi ki varsınız. Bu düşüncelerle bölge müdürlüğümüzdeki kadın çalışanlarımızı, kadın öğretmenlerimizi, velilerimizi ve kız çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla 2'ncisini düzenlediğimiz bu etkinliğin katılan herkes açısından çok yararlı olacağına inanıyorum.” dedi. Başkan Küpeli davetlerine icabet eden Uzman Dr. Didem Dilek Ayyıldız'a teşekkür ederek, seminerin yararlı geçmesini temenni etti.

“Kadın toplumun temel taşıdır”

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge kadınların toplumun temel taşı olduğunu aktararak, “Kadın toplumun temel taşıdır. Evdeki ilk öğretmenlerimiz annelerimizdir. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır” şeklinde konuştu.

“Gerekli önlemlerin alınmasında örnek teşkil etti”

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, “Sayın Didem Dilek Ayyıldız hanımefendi ile Aydın'da da çalışma şansı yakalamıştık. KETEM konusunda yürüttüğü çalışmalar ile halkı bilinçlendirip, birçok hanımın, genç kızımızın ve annelerimizin hayatına dokunarak sağlıkları için gerekli önlemlerin alınmasında örnek teşkil etmişti. Öncelik sağlık diyerek tüm kadınların hayatına dokunan Sayın Ayyıldız'a teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Seminerde kanserden korunma yollarını anlatıldı

Konuşmaların ardından Uzman Dr. Didem Dilek Ayyıldız EOSB Müdürlüğü kadın personeli, kadın öğretmenler, veliler ve kız öğrencilerine kanserden korunma yolları, kanserde erken teşhisin önemi ve kadın hastalıkları konularında bilgilendirmelerde bulundu. Seminerin sonunda Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli'ye teşekkürlerini ileten Uzman Dr. Didem Dilek Ayyıldız “İkinci kez EOSB Müdürlüğü kadın personeli, kadın öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz ile buluşma şansı yakaladım. Kanserden korunma yolları ve kadınlarımızın sağlıklı yaşamları konusunda bilgilendirmelerde bulundum. Onların sorularına cevaplar verdim. Gösterdikleri hassasiyet için başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.