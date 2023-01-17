Uzman Eller Projesi hibe miktarı 250 bin liraya yükseltildi

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin hibe miktarı, yüzde 150 artış oranıyla 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2022 yılında başvuran ve İl Proje Yürütme Birimince yerinde uygunluk tespitinin yapılmasından sonra 13 genç çiftçi adayıyla hibe sözleşmesi imzalandığını ve 100 bin TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı. Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren karar değişikliği ile uygulanacak projelerin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını artırmak için hibe tutarının 250 bin Türk Lirasına çıkarıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi.

Başvurular başlıyor

"Uygulanmaya başlayan Uzman Eller Projeleri ile kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amaçlanıyor. Bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, ülkemize kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek, kendi işini yapabilen ve istihdam imkânı ortaya koyabilen sürdürülebilir gelir getirici yatırımlar kazandırmak isteniyor. Ayrıca, Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanmış olan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullarından mezunlar da Proje çerçevesinde alınarak hedef kitlemiz genişletilmiştir. Proje için 2023 yılı başvuruları güncel uygulama rehberinin yayınlanmasının ardından başlayacaktır. Projeden faydalanmak isteyen üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilir."