Uzman ellere 250 bin TL hibe desteği

‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi' çerçevesinde tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarından mezun olanların uygulayacağı projelere 250 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Proje çerçevesinde, kırsal alanda yaşayan, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ve İl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanların uygulayacağı projelere 250 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Bahse konu projenin amacının, belirtilen alanlardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak olduğu belirtildi. Projenin bir diğer amacının, nebâtî üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara destek vermek olduğu bildirildi.

Başvuruların 8 Mayısta biteceği ve e-devlet girişi ile https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr/ web sitesi üzerinden istenen bilgi girişi ve belgelerin yüklenmesi ile yapılabileceği bilgisi verildi.