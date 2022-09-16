Uzmanından e-ticaret konusunda öneriler

Barış Günaydın, “Sosyal medya platformları Elektronik Ticaret Bilgi İşletim Sistemi'ne (ETBİS) girmediğinden dolayı insanlar buralardaki ticaretlerinde daha tedbirli davranmalıdır” dedi.

Avukat Dr. Barış Günaydın, vatandaşların elektronik ticaret sırasında alması gereken önlemlerden ve yaşanan mağduriyetlerden bahsetti. İnsanların çoğunun alışverişlerini ve ihtiyaçlarını dijital ticari yollar ile karşıladığını belirten Günaydın, mağazalarda bulunamayan şeylerin dahi internet üzerinden getirtildiğini ifade etti. E-ticaret kavramının günden güne popülerleştiğini dile getiren Günaydın, “Artık 7'den 70'ye herkes e-ticaret kullanıcısı ve bu çerçevede ilgilendiğimiz davaların sayısı artıyor” şeklinde konuştu.

“İnsanlar ihtiyaçlarından dolayı kolay bir şekilde aldanabiliyor”

Kişilerin önceliğinin alışveriş siteleri arama butonlarında “https” ifadesi olması gerektiğine değinen Günaydın, “S harfinden dolayı güvenli olduğunu anlayabiliriz. İkinci olarak ise bu sitenin gerçekten var olup olmadığını sorgulamayız. Piyasada yüksek fiyatlı televizyonun veya herhangi bir elektronik eşyanın kampanyalı algısı verilerek reklamları yapılabiliyor. İnsanlar da ihtiyaçlarından dolayı kolay bir şekilde aldanabiliyorlar. Firmayı teyit etmeliyiz ve karşımızda direkt olarak muhatap aramalıyız. Ödeme sistemini incelemeliyiz ve sadece kredi kartı değil, güvenli sistem ile işleyip işlemediğini de doğrulamalıyız. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Elektronik Ticaret Bilgi İşlem Sistemi (ETBİS) kaydının olması gerekiyor ki yasal olarak kozumuz bulunsun” dedi.

“Sosyal medya uygulamaları ETBİS çerçevesine girmiyor”

“Müşteri sipariş veriyor fakat ne ürünü elde edebiliyor ne de aradığında karşı tarafa ulaşabiliyor” diyen Günaydın, “İnsanlar, sosyal medya platformlarından da e-ticaret işlemlerini sıkça tercih ediyor ve satışlar yapıyor. Bilinmesi gereken en önemli husus şudur ki; sosyal medya uygulamaları ETBİS çerçevesine girmiyor. O noktada bizim biraz daha işimizi sağlama almamız gerekiyor. Kişilerin ticaret sicilinin Merkezi Nüfus İdare Sistemi'nde (MERNİS) olması önemlidir. Çünkü siz ödeme işlemi gerçekleştiriyorsunuz ama biz bu süreçten çok daha sonra haberdar oluyoruz. Dolandırıcı diye nitelendirdiğimiz kötü niyetli kişiler bu hukuki boşluklardan ve kişilerin bilinçsizlerinden faydalanabiliyor” diye konuştu.

“Ücret geri alınamayabiliyor ya da kişi tespit edilemeyebiliyor”

Alışveriş sitelerinde mesafeli satış sözleşmesinin, tüketici hakkı çerçevesinde ilgili firmanın ticaret sicili unvanının, telefonun ve adresinin kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Av. Günaydın, “Sorunlar yaşamamak için hukuken davayı kazansak bile ücreti geri alamadığımız veya o kişiyi tespit edemediğimiz durumlar da oluyor” dedi.