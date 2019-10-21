Uzmanından ideal kilo için öneriler

Diyetisyen Senem İflazoğlu diyet yapmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Diyet konusunda kahvaltının önemine dikkat çeken İflazoğlu, "Kahvaltı alışkanlığı olmayan kişilerde obezite sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Gece açlığı sonrasında kahvaltı, kaslardaki glikojen depolarını yeniler ve aktif olmanızı sağlar. Kahvaltı günün ilerleyen saatlerinde oluşacak açlık hissinin ve besin seçimlerinin kontrolüne yardımcı olur. Kahvaltı alışkanlığı olan bireylerin sebze ve meyve tüketim alışkanlığının olduğu da görülmektedir" dedi.

"Evde hazırlanmış yemekler yiyin"

Dışarıda yapılan hazır besinler yerine evde hazırlanmış yemeklerin yavaş yavaş çiğnenerek tüketilmesi gerektiğini aktaran İflazoğlu, "Ev dışında tüketilen yiyecek ve içeceklerin, enerji içerikleri de yüksek olabiliyor. Ana yemeklerin yanında servis edilen garnitürler ve salatalar ile kullanılan çeşitli soslar da enerji alımını arttırabiliyor. Evde sizin hazırladığınız yiyeceklerin yağ veya tuz içeriğini belirlemek ve porsiyonu kontrol etmek ise elinizde. Dışarıda tüketilen yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesinde kullanılan yöntemler enerji veya tuz içeriğini arttırmaktadır. Ancak siz kendi mutfağınızda daha sağlıklı koşullarda yiyecekleri, buharda pişirme, haşlama gibi pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Besinlerin sindirimi ağızda başlar, midede devam eder ve ince bağırsakta sonlanır. Sindirim süresince salınan bazı hormonlar, sindirim kanalı ve beyin arasındaki iletişimi sağlayarak tokluk hissinin oluşmasında görev alır. Eğer hızlı yiyorsanız beyne tokluk sinyalleri ulaşmadan tabağınızdakini bitirebilir ve ikinci tabağa geçebilirsiniz. Yapılan araştırmalar tokluk sinyallerinin beyne ulaşması için yemek süresinin en az 20 dakikaya yayılmasını öneriyor" diye konuştu.

"Ara öğünlerden destek alın"

Ara öğünlerin faydalarından bahseden İflazoğlu, "Yoğun iş veya okul hayatı, kimi zaman öğün atlamaya neden olabilmektedir. Günlük ihtiyacımız olan enerji ve besin öğelerini sağlamamız kadar bunu gün içinde öğünlere uygun şekilde dağıtarak tüketmek de gerekir. Enerji alımının öğünlere dengeli şekilde yayılması, kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. Ara öğünlerle kan şekerinizi kontrol altında tutabilir, özellikle öğle ve akşam yemeklerinde porsiyonları kontrol edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Son olarak günde 10 bin adım atmanın yeterli olacağını belirten Diyetisyen Senem İflazoğlu şunları söyledi;

"Her gün, normal tempoda, en az 45-60 dakika aktif olmak, kilonuzu korumaya ve azaltmaya yardımcı olabilir. Aktivite, enerji harcamasına, iştah kontrolüne ve metabolizmanın canlanmasına yardımcı olarak, kilo kontrolüne destek verebilir. Yoğun bir iş temponuz varsa mümkün olduğunda öğle aralarını yürüyüş için değerlendirebilirsiniz. Günde 10 000 adım atmak aktif olmak için yeterli olabilmektedir."