Uzmanından merdiven altı lazer epilasyon uyarısı

Dr. Türkan Tünerir, merdiven altı diye tabir edilen lazer epilasyon uygulaması sonucunda ciddi yanıklar ve kalıcı izler oluşabileceği uyarısında bulundu.

Dr. Türkan Tünerir, istenmeyen tüylerinden kurtulmak isteyenlerin sıkça tercih ettiği lazer epilasyon hakkında ciddi uyarılarda bulundu. Artan talepten dolayı birçok işletmenin epilasyon hizmeti vermeye başladığını belirten Uzm. Dr. Tünerir, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kişilerce yapılan işlemlerin tehlikesine değindi. Merdiven altı olarak tabir edilen işletmelerde düşük kaliteli cihazlarla yapılan işlemlerin normalden daha uzun sürdüğünü belirten Tünerir, bu işlemler sonucunda ciddi yanıklar oluşabileceğinin altını çizdi.

“Ehil ellerde yapılması gerekir”

Tıbbi Direktör Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Eskişehir Fizyomer Terapia'de yapılan lazer işlemlerinin detaylarını verdi. Fizyomer'deki işlemlerin cildiye uzmanlarının gözetiminde yapıldığına değinen Dr. Tünerir, “Fizyomer Estetik Kliniği'mizde cildiye uzmanımız gözetiminde lazer epilasyon uygulaması yapılmakta. Lazer epilasyonun cildiye veya plastik cerrahi hekimlerinin gözetiminde yapılması ve birlikte komplikasyonlardan önlenmesi çok önemli. Merdiven altı yerlerin tercih edilmemesi gerekiyor. Özellikle bu yapılmadığı takdirde ciddi yan etkilerini sebebiyet vermekte. Onun için özellikle üzerine basarak söylüyorum, cildiye uzmanlarımızın yaptığı tercih edilmeli, plastik cerrahi veya bu konuda medikal estetik uzmanlığını almış, doktorların gözetiminde mutlaka yapılmalı. Hem daha başarılı sonuç alınması ve hem de bu konuda istenmeyen sonuçlara neden olunmaması açısından. Hekimler tarafından cildin yapısı ve özellikleri tespit edildikten sonra iyi bir cihazla ve hekimin denetiminde uygulamaların yapılması çok önemli” dedi.

“Ciddi yanıklar ve kalıcı izler bırakabilir”

Amatör kişilerce uygun olmayan cihazlarla yapılan işlemlerin ciddi yanıklara neden olduğundan söz eden Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Ciddi yanıklar ve kalıcı izler bırakabilir. Özellikle uygulanmaması gereken tümörler, başka cilt rahatsızlıkları olabilir. 3 veya 4 seansta etki gördüklerini. Ortalama 6 seansta da çok iyi sonuç aldıklarını dile getirdi. Bazı diğer hekim olmayan yerlerdeki uygulamalar duyuyoruz uzun süren uygulamalar yapılıyormuş, onlar gereksiz ve sakıncalı olabilir” ifadelerini kullandı.