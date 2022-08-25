Uzmanından sezon başı futbolcu sakatlıkları hakkında değerlendirmeler

Dr. Barış Kurtgöz, “Kas kuvvetsizliğine bağlı olarak özellikle arka adele grubu kuvvetsiz olanlar, sezon başı çalışmalarda ön çapraz bağ yaralanmaları alabiliyor” dedi.

Sezon başı birçok futbol takımının kampa girdiğini ve bu sürece ise kimi oyuncunun hazır olduğunu kiminin ise idmansız kaldığını belirten Eskişehirspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Barış Kurtgöz, uzun süredir antrenmansız olan sporcuların sakatlıklara daha yatkın olabileceğinden bahsetti. Futbolcuların, zaman zaman yanlış antrenman programlarından da kaynaklı olarak problemler yaşadığını ifade eden Op. Dr. Kurtgöz, “Sezon başındaki ilk takım çalışmalarında görülen vakalar genellikle kas veya tendon yaralanmaları oluyor” şeklinde konuştu.

Sakatlık süreçlerinin dezavantajı sezon başı kamplarının kaçırılmasıdır

Aşırı yüklenmeye bağlı sakatlıklar başta olmak üzere, sporcuların hazırlıksız olmasına, idman temposuna ve zeminden kaynaklı olarak görülen problemlere değinen Dr. Kurtgöz, “Yetersiz kas grupları üzerindeki yüklenmeler, bazen kas yorgunluğuna ya da yaralanmalara sebep olabiliyor. Aynı şekilde kasın kemiğe yapıştığı tendon yapılarında da hasarlar gerçekleşebiliyor. Bunların en büyük dezavantajı ise sezon başı sporcuların kamp sürecini kaçırıp takımdan ayrı kalmalarıdır” dedi.

“Bilinçsizce yapılan yüklenmeler kas gruplarını zedeliyor”

Futbol endüstrisinde maddiyatın ve sportif başarıların ön plana çıktığını söyleyen Kurtgöz, “Sporcunun sezon başına olabildiğince hazır girmesi ve antrenman programına uyması önemlidir. Kendi başına veya bilinçsizce yapılan yüklenmeler ise kas gruplarını yaralayabiliyor. Bunları önlemek için elimizden geldiğince sporcuları bilgilendiriyoruz. Dinlenme ve beslenme süreçleri de önemli bir etkendir. Bu yüzden antrenör ve teknik heyetler ile sürekli irtibat halindeyiz” diye ifade etti.

“Saha zeminleri de problemin perde arkasında rol alabiliyor”

“Sporcular zaman zaman idman sistemine ve programına bağlı olarak sakatlıklar ile boğuşuyor” diyen Eskişehirspor Kulübü Doktoru Op. Dr. Barış Kurtgöz, “Böyle durumları teknik heyet ile paylaşıyoruz. Yine aynı şekilde saha zeminleri de problemin perde arkasında rol alabiliyor. Her sakatlığı önlemek mümkün değil. Yeni teknolojik cihazlara rağmen sezon başında çok farklı problemlere şahit olabiliyoruz. Kas kuvvetsizliğine bağlı olarak özellikle arka adele grubu kuvvetsiz olanlar, sezon başı çalışmalarda ön çapraz bağ yaralanmaları olabiliyor. Bu da uzun süre cerrahi tedaviler ve hatta sezonun tamamına yakınının kaçmasına neden olabiliyor” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.