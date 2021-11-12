Uzmanlar alzheimer da ilk belirtileri anlattı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinliği 'Alzheimer ile Yaşam' devam ediyor. Online programda bu hafta uzmanlar, Alzheimer ile yaşamda 'İlk Belirtiler' konusunu ele aldı.

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” başlıklı söyleşiyi, vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Online olarak düzenlenen söyleşinin son bölümünde Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Alzheimer Konukevi Sorumlu Hekimi Dr. Aslı Ünügür, hastalıktaki ilk belirtiler konusunu işledi. Adapınar ve Ünügür, hastalığın erken fark edilmesindeki hususlar, hasta ve yakınlarının ilk belirtiler sürecinde dikkat etmesi gerekenler gibi önemli konularda bilgiler verdi. Etkinlikte her hafta olduğu gibi katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.