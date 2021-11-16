İhlas Haber Ajansı

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Uzmanlar Alzheimer hastalığını anlatıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinliği ‘Alzheimer ile Yaşam’da bu hafta uzmanlar, “Alzheimer kalıtsal mı?” sorusuna yanıt verecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinliği ‘Alzheimer ile Yaşam'da bu hafta uzmanlar, “Alzheimer kalıtsal mı?” sorusuna yanıt verecek.


Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile ‘Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla' başlıklı söyleşiyi, vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Online olarak düzenlenen söyleşide Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Alzheimer Konukevi Sorumlu Hekimi Dr. Aslı Ünügür bu hafta, “Alzheimer kalıtsal mı?” konusunu işleyecek. Programda her hafta olduğu gibi katılımcılardan gelen sorular da yanıtlanacak.

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