Uzmanlar alzheimer hastalığını konuştu

Tepebaşı Belediyesi'nin, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinliği “Alzheimer ile Yaşam” programında bu hafta uzmanlar, “Alzheimer kalıtsal mı?” konusunu ele aldı.

Tepebaşı Belediyesi, alzheimer konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” başlıklı söyleşiyi, vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşinin son bölümünde Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü Alzheimer Konukevi Sorumlu Hekimi Dr. Aslı Ünügür, hastalıktaki kalıtsallık konusunu işledi. Adapınar ve Ünügür, hastalığın rastlanması ihtimalinde genetik özellikler gibi önemli konularda bilgiler verdi.

Alzheimer ile Yaşam, tüm bölümleri ile Tepebaşı Belediyesi'nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebiliyor.